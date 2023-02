Equitazione: Fise Awards; Di Paola '2022 ci ha emozionato'

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Abbiamo incontrato i campioni che ci hanno regalato grandi emozioni nel 2022 e che siamo certi ci sapranno stupire anche quest'anno con momenti da ricordare, in vista di una stagione sportiva importante e ricca di avventure da vivere con il compagno cavallo". Lo ha detto Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, durante i Fise Awards in scena a Villa Miani a Roma e che per il secondo anno consecutivo supportano il progetto WWF "Adotta un'Oasi".

Tra i tanti premiati ci sono: Emanuele Grimaldi, primo presidente italiano in cento anni di storia dell''International Chamber of Shipping; la campionessa del mondo Sara Morganti con il "Best Rider Discipline Olimpiche Equitatus"; il team Italia di Paradressage composto da Sara Morganti, Carola Semperboni Federica Sileoni, Francesca Salvadè con il premio "Road ti Parigi 2024". Presenti alla serata, oltre i vertici Fise e la vicepresidente vicaria del Coni, Silvia Salis, anche Sara Riffeser Monti, quest'ultima show director a Piazza di Siena e al prossimo Europeo di Milano e Gaia Bulgari, presidente del Comitato organizzatore dell'Europeo femminile di Polo 2023 in programma al Punta Ala Polo Club. (ANSA).