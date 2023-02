A Napoli 500 ragazzi a scuola di vita con Panatta e paralimpici

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - "I ragazzi ci fanno sempre tante domande. Ricordo a Genova che uno all'improvviso ha raccontato a noi che era stato bullizzato per tante volte e Oney gli ha risposto che ci vuole coraggio e bisogna reagire a queste situazioni e denunciare. Ci sono ragazzi che pongono problemi anche drammatici. Ai loro noi parliamo in maniera semplice, con messaggi per farsi comprendere. Non servono giri di parole.

Quando uno parla di resilienza, di coraggio, di forza di volontà sono questi i messaggi semplici da trasmettere". Così Adriano Panatta descrive le giornate "Campioni di vita", promossa da RG in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che oggi ha fatto tappa a Napoli, al Teatro Mercadante, con l'ex campione di tennis e i paralimpici medagliati Oney Tapia, bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo nel getto del peso e nel lancio del disco per non-vedenti, e Oxana Corso, argento Mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra e detentrice del record mondiale sui 400 metri di velocità, che hanno incontrato ragazzi delle scuole superiori partenopee.

L'evento punta a sensibilizzare gli studenti di tutta Italia su come affrontare le sfide, individuali e collettive, che possono condurre ad un'esistenza vincente grazie a comportamenti valoriali quali l'inclusione e il rispetto della diversità. Al Mercadante oltre 500 studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, prima coinvolti dal moderatore nell'edu-quiz e poi catapultati in una realtà davvero emozionante ascoltando le storie di tre grandi atleti italiani di livello mondiale.

