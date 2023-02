Pugilato: l'Italia verso i Mondiali femminili, 10 le convocate per il raduno

L'Italia del pugilato femminile si prepara ai Mondiali Elite che si svolgeranno in India, a Nuova Delhi, dal 14 al 26 marzo, ai quali non parteciperanno 9 paesi (Ucraina, Usa, Canada, Gran Bretagna, Polonia, Olanda, Svezia, Repubblica Ceca e Irlanda) a causa della presenza della nazionale della Russia. Così oggi lo staff tecnico azzurro, guidato dal dt Emanuele Renzini, ha convocato dieci atlete per il raduno in programma da giovedì, e fino al 12 marzo, nel centro tecnico federale di Assisi/S.Maria degli Angeli.

Al termine di questo stesso raduno verrà resa nota la lista delle convocate per il torneo iridato, intanto in Umbria si alleneranno Roberta Bonatti (48 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Sirine Chaarabi (52 kg), Olena Savchuk (54 kg), Irma Testa (54 kg), Alessia Mesiano e Rebecca Nicoli (60 kg), Assunta Canfora (63 kg), Angela Carini (66 kg), Melissa Gemini (70 kg).