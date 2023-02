Cinema on Ice, al PalaVela 1/a mondiale spettacolo sul ghiaccio

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Sold out al PalaVela di Torino per uno degli eventi più spettacolari mai realizzati sul ghiaccio: 'Cinema On Ice', il format di show ideato dalla Società Opera on Ice che nasce da una contaminazione fra arte, musica, cultura, sport e cinema che ogni anno sarà il veicolo ideale per trasportare il grande pubblico verso le Universiadi Invernali di Torino 2025, assegnate dal FISU al Centro Universitario Sportivo Italiano e in programma dal 13 al 23 gennaio 2025.

Il risultato del lavoro fatto per realizzare lo show - prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on Ice e promosso dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Palavela - è frutto di molti mesi di preparazione grazie anche all'impegno di tantissimi professionisti che hanno collaborato con l'obiettivo di regalare al pubblico una serata magica.

Gli spettatori presenti sabato al PalaVela hanno ammirato le gesta atletiche ed artistiche del cast di 'Cinema On Ice' che si è esibito sulle coreografie firmate 'ad hoc' da Anna Cappellini con Luca Lanotte e Andrea Gilardi per il sincro: da Carolina Kostner e la coppia francese, oro alle Olimpiadi 2022, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, al giovane talento italiano Daniel Grassl e l'ancor più giovane Raffaele Zich, Ambassador delle prossime Universiadi di Torino 2025. (ANSA).