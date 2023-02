Vela: Partita da Città del Capo terza tappa della Ocean Race

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 26 FEB - È partita oggi da Città del Capo la terza tappa di The Ocean Race, la regata oceanica a tappe intorno al mondo che nel 2023 compie 50 anni. È stato un inizio di regata difficile prima perché un branco d balene ha costretto allo spostamento della linea di partenza e poi il vento a chiazze, che saltava da 0 a oltre 25 nodi, ha causato rotture su due barche che sono state costrette a riparazioni in porto prima di avviarsi a percorrere le 12,750 miglia nautiche della tappa più lunga e più pericolosa della regata: Città del Capo-Itajì in Brasile. Le cinque barche classe Imoca navigheranno a limite degli iceberg nei venti dei 40 ruggenti del sud atlantico e del sud pacifico, fino a Capo Horn e poi su per la costa dell'Argentina fino in Brasile.

Dal 1973 la Ocean Race, già Whitbread e poi Volvo Race, è considerata uno degli eventi nautici più estremi. Per la prima volta nella storia della regata il Grand Finale sarà in Italia. L'arrivo è previsto tra la fine di giugno e inizio luglio a Genova.

Veterano di due giri del mondo nel 1989 e nel 1993, entrambi su barche italiane, Richard Brisius è oggi direttore dell'evento. Brisius ha ricordato all'ANSA che "l''Italia aveva tre barche nella prima edizione della regata intorno al mondo del 1973 ma non c'è mai stata una tappa italiana in tutti questi anni ed è ora che la regata sia presente in Italia. Genova Grande Finale è stata una scelta naturale". Prima della partenza Francesca Clapchich, unica italiana a regatare in questa edizione di The Ocean Race ha detto: "È un onore e un onere e spero che nelle prossime edizioni ci siano più italiani soprattutto con la regata che finisce a Genova. È una grande emozione per me, anche se sono triestina. L'Italia è sempre l'Italia. Riuscire a finire una regata così importante e con così tante emozioni a casa propria è qualcosa di veramente speciale. A luglio sarà una grande festa per Genova e per tutta la vela italiana con gli occhi puntati alla prossima edizione cercando di avere finalmente un equipaggio italiano". (ANSA).