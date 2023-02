Sci: Goggia vince discesa Crans Montana, Brignone 2/a

(ANSA) - CRANS-MONTANA, 26 FEB - Trionfo delle ragazze jet italiane nella discesa di cdm di Crans Montana con una magica doppietta Goggia- Brignone. Ha vinto Sofia Goggia in 1.26.81 portando a casa la sua quarta vittoria in questa localita' ma soprattutto' il suo successo n. 22 in coppa del mondo, superando cosi' Federica Brignone e diventando da sola l'azzurra piu' vincente nel massimo circuito.

Per lei - con cinque vittorie ed un secondo posto nelle sei gare che ha disputato - si avvicina ormai sempre piu' anche la quarta coppa del mondo di discesa avendo poco meno di 200 punti di vantaggio sulla slovena Ilka Stuhec quando mancano solo due prove alla fine della stagione di libera.

Seconda in 1.26.96 la non meno brava Federica Brignone che ama la pista molto tecnica del Mont Lachaux di Crans su cui ha vinto quattro volte in combinata e ottenuto ora anche cinque piazzamenti sul podio.

Terza posto a sorpresa e primo podio in carriera per la francese Laura Gauche in 1.27.22.

Per l'Italia ci sono poi il 7/o posto in 1.27.51 della trentina Laura Pirovano che gia' fu 4/a due anni fa sulla stessa pista, suo miglior risultato in carriera. Elena Curtoni ha chiuso invece in 1.28.44 . E poi il 15/o di Marta Bassino in 1.28.00 Piu' indietro Nadia Delago in 1.25.83 e Nicol Delago in 1.29.33 La coppa del mondo donne passa ora in Norvegia dove, a Kvitfjell, da venerdi a domenica ci saranno prima un superG poi una discesa ed infine ancora un superG. (ANSA).