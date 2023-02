DP Tour: Siem torna al successo dopo oltre 8 anni

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - A New Delhi, l'Hero Indian Open va a Marcel Siem che torna al successo sul DP World Tour 8 anni e 116 giorni dopo l'ultima volta. Al quinto titolo sul circuito, si è imposto con un totale di 274 (69 70 67 68, -14) colpi facendo suo il derby tutto tedesco con Yannik Paul che, dopo essere stato in testa nei primi tre giri, ha concluso la competizione al 2/o posto con 275 (-13) davanti all'olandese Joost Luiten, 3/o con 276 (-12). Ancora una beffa per Paul, già runner up la scorsa settimana in Thailandia.

"Conquistare un torneo di golf, essere nuovamente nella cerchia dei vincitori, per me significa tutto. Puntavo a una Top 10 e invece sono qui a festeggiare una grande impresa", la gioia di Siem. L'exploit ha fruttato al 42enne di Mettmann 320.819 euro a fronte di un montepremi complessivo di 2.000.000 di dollari.

Sul percorso del DLF G&CC (par 72), finale senza sussulti per gli azzurri. Francesco Laporta, 32/o con 290 (+2), ha preceduto in classifica Edoardo Molinari, 44/o con 293 (+5).

Sul Challenge Tour, in Sudafrica, ancora un buon risultato per Lorenzo Scalise. Il lombardo si è classificato 3/o con 274 (66 71 69 68, -14) nel Nelson Mandela Bay Championship, appuntamento vinto a Port Elizabeth dal sudafricano Dylan Mostert con 272 (68 68 69 67, -16) colpi. Dopo il quinto posto nello SDC Open, ancora una Top 5 per Scalise che, nel 2023, punta a conquistare la "carta" piena per giocare nel 2024 sul DP World Tour. (ANSA).