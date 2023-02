Arrampicata: Coppa Italia a Prato, vincono Papetti e Colombo

(ANSA) - PRATO, 26 FEB - La 19enne Federica Papetti della Rock Brescia e il 20enne Davide Colombo delle Fiamme Oro sono i vincitori della prima tappa di Coppa Italia Boulder, conclusasi nel tardo pomeriggio di oggi al Crazy Center di Prato. Il minor numero di tentativi effettuati in finale rispetto alla campionessa in carica, Camilla Moroni, hanno regalato il primo successo in carriera alla scalatrice lombarda. L'azzurra Camilla Moroni senza troppi rischi anche lei con 4 top in finale finisce quindi al secondo posto. Sul podio sale anche la 23enne di Cuneo Giorgia Tesio, in maglia dell'Esercito, che chiude la finale con tre top in 4 tentativi, che le valgono un ottimo bronzo.

Blocchi vari quelli proposti nelle prese dai tracciatori. Il più abile nelle soluzioni è stato Davide Colombo, ottimo nei 4 blocchi di finale dopo qualche difficoltà nelle qualifiche. La vittoria è arrivata con la zona all'ultimo blocco, dopo tre top raggiunti. Nicolò Sartirana del Climbers Triuggio dopo una splendida semifinale conquista l'argento. Due top flash in finale portano il bronzo all'atleta di casa Simone Mabboni della Crazy Center.

Dietro di loro gli altri finalisti Matteo Baschieri (Just Climb), Pietro Vidi dell'Arco Climbing,che non centrando la zona sulle prese dell'ultima parete perde così il podio di giornata e Niccolò Salvatore (Gollum Climbing Academy).

Nella classifica a squadre della prima tappa di Coppa Italia sul gradino più alto del podio le Fiamme Oro Moena; secondo il CS. Esercito; in terza posizione ASD Arco Climbing Trento, Prossima gara 11-12 marzo a Bressanone. (ANSA).