Scherma: coppa del mondo, al Cairo show del fioretto azzurro

Al Cairo la pedana si tinge di azzurro. Nella tappa della coppa del mondo di scherma in Egitto, show dell'Italia del fioretto che conquista quattro podi: doppietta nella prova femminile, con la prima vittoria nel circuito iridato di Martina Favaretto e il secondo posto di Martina Batini, ma due medaglie arrivano anche dalla gara maschile con il secondo posto di Tommaso Marini e il terzo di Davide Filippi. Favaretto, che 13 mesi fa era stata terza a Poznan, ha rotto il ghiaccio superando la rumena Saveanu 15-7, prima d'affrontare e vincere un doppio super-derby azzurro. Nel tabellone da 32 s'è imposta all'ultima stoccata, per 15-14, su Erica Cipressa, mentre nel match degli ottavi di finale Favaretto ha battuto per 15-10 la vincitrice delle prime due gare di Coppa del Mondo di questa stagione, Alice Volpi. La certezza del podio per la poliziotta azzurra è arrivata grazie al successo 15-4 su Irem Karamete, portacolori della Turchia (e moglie dell'olimpionico Andrea Baldini). In semifinale altro match dominato da Favaretto, che ha sconfitto per 15-8 la polacca Walczyk Klimaszyk, colorando così d'azzurro la finale tutta italiana vinta per 15-7 contro Batini.