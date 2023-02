Indian Open: Paul resta davanti, Siem insegue

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Tedeschi ancora protagonisti a New Delhi nell'Hero Indian Open. Al termine del terzo e penultimo round del torneo del DP World Tour, Yannik Paul con un totale di 205 (65 69 71, -11) è rimasto al comando della classifica ma ora ha un solo colpo di vantaggio sul connazionale teutonico Marcel Siem, 2/o con 206 (-10) davanti all'olandese Joost Luiten, 3/o con 208 (-8).

Sul percorso del DLF G&CC (par 72), reazione per Francesco Laporta che risale dalla 56/a alla 28/a posizione grazie a un giro in 68 (-4) - caratterizzato da un eagle, cinque birdie e tre bogey - su un totale di 216 (76 72 68, par). Perde invece terreno Edoardo Molinari, da 46/o a 54/o con 220 (74 73 73, +4).

Yannik Paul, numero 119 al mondo, runner up la scorsa settimana a Bangkok nel Thailand Classic, insegue la seconda vittoria in carriera sul massimo circuito continentale dopo quella arrivata nell'ottobre 2022 in Spagna, nel Mallorca Golf Open. Mentre Marcel Siem, numero 337 nel world ranking, sogna di ritornare al successo sul circuito (dove annovera già quattro titoli) a distanza di quasi nove anni dall'ultima volta (BMW Masters nel novembre 2014). In un evento che mette in palio 2.000.000 di dollari complessivi, di cui 340.000 andranno al vincitore.

