Golf: Paul domina in India, azzurri indietro

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - A New Delhi il tedesco Yannik Paul dopo il primo ha dominato anche il secondo giro dell'Hero Indian Open, torneo del DP World Tour. A metà gara il 28enne teutonico con un round in 69 (-3) su un totale di 134 (-10), ha preso il largo e vanta ora cinque colpi di vantaggio sul connazionale Marcel Siem, 2/o con 139 (-5) al fianco del finlandese Mikko Korhonen, dell'indiano Angad Cheema e dell'islandese Gudmundur Kristjansson.

Sul percorso del DLF G&CC (par 72), il torinese Edoardo Molinari - ancora una volta il migliore tra gli azzurri - è invece 46/o con 147 (74 73, +3) davanti al pugliese Francesco Laporta, 56/o con 148 (76 72, +4). E' invece uscito al taglio, per la quarta volta consecutiva, il vicentino Guido Migliozzi (104/o con 157, 79 78, +13).

Dodici birdie e due bogey. Questo il ruolino di marcia di Paul dopo 36 buche giocate. Il numero 119 al mondo, runner up la scorsa settimana a Bangkok nel Thailand Classic, insegue la seconda vittoria in carriera sul massimo circuito continentale dopo quella arrivata nell'ottobre 2022 in Spagna, nel Mallorca Golf Open.

Il percorso di gara in India sta mettendo a dura prova i concorrenti. Sono solo 23 i giocatori, fino ad ora, che hanno fatto registrare uno score sotto il par. In un appuntamento, tornato protagonista quattro anni dopo l'ultima volta, che mette in palio 2.000.000 di dollari complessivi (di cui 340.000 andranno al vincitore). (ANSA).