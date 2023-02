Tiro a volo: Cdm in Qatar; Skeet, Benelli convoca 7 azzurri

(ANSA) - LATERINA, 23 FEB - Il ct dello Skeet (specialità olimpica del tiro a volo) Andrea Benelli ha convocato sette azzurri per le gare della 'tappa' di Coppa del Mondo che si svolgerà in Qatar, a Doha, dal 4 al 13 marzo. I sette tiratori dell'Italia svolgeranno tre giorni di raduno a Laterina, e con loro c'è, oltre a Benelli, il preparatore atletico Fabio Partigiani.

I convocati azzurri sono l'olimpionica di Rio 2016 (e argento a Tokyo 2020) Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Simona Scocchetti, Luigi Lodde, l'olimpionico di Rio Gabriele Rossetti, Niccolò Sodi ed Elia Sdruccioli.

La prossima prova di Coppa del Mondo dopo quella in Qatar è in programma a Cipro, sulle pedane dello 'Shooting Center' di Larnaca, dal 25 marzo al 3 aprile. (ANSA).