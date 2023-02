Coni: ministro Abodi partecipa a Giunta

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Alla Giunta nazionale Coni in corso a Palazzo H è presente il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi. All'ordine del giorno, tra gli altri, anche l'attività Olimpica e di Alto Livello e le attività delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Antidoping. A seguire, si svolgerà il 294/o Consiglio Nazionale del Coni. (ANSA).