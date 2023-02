Atletica: 50 azzurri per Euroindoor Istanbul, è numero record

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Cinquanta atleti, 26 uomini e 24 donne, sono stati convocati dal direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, per gli Europei indoor di atletica leggera di Istanbul, in programma dal 2 al 5 marzo prossimi. Si tratta, informa la Fidal, della maggiore spedizione italiana di sempre agli Euroindoor, dato che il 'primato' precedente, nell'edizione 1992 a Genova, era di 49 convocati. Nel team spicca Marcell Jacobs, ma c'è anche l'esordio di Samuele Ceccarelli, che ha appena strappato al campione olimpico il titolo italiano sui 60.

In squadra ci sono anche la medaglia di bronzo dei Mondiali di Eugene nel salto in alto Elena Vallortigara, il bronzo degli Euroindoor di Torun Paolo Dal Molin (60hs), il lanciatore Leonardo Fabbri (peso), la campionessa europea U23 del cross Nadia Battocletti (3000), i campioni europei della staffetta del cross Pietro Arese (1500) e Federica Del Buono (1500), i primatisti italiani indoor Larissa Iapichino (lungo), Claudio Stecchi (asta), Roberta Bruni (asta), Zane Weir (peso), Ossama Meslek (1500), Dario Dester (eptathlon), Sveva Gerevini (pentathlon), il quinto classificato dei Mondiali in Oregon Emmanuel Ihemeje (triplo).

Ludovica Cavalli è iscritta nei 1500 e nei 3000 ma, programma alla mano, potrà scegliere tra una delle due specialità. Tra i debuttanti, oltre a ceccarelli, anche il primatista europeo U20 indoor del lungo Mattia Furlani, il triplista Simone Biasutti e Mattia Padovani (3000). Nel gruppo della staffetta è convocata anche Ayomide Folorunso: la campionessa italiana dei 400 indoor, non essendo in possesso dello standard d'iscrizione e del ranking nei 400 (lei che è una specialista dei 400hs) non potrà correre la gara individuale. (ANSA).