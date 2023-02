Pietrangeli, onorato di ricevere premio dedicato a Bearzot

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Sono onorato di ricevere un premio intitolato ad Enzo Bearzot, un grande uomo di sport e un personaggio autentico. L'ho conosciuto e ho il ricordo di un maestro di valori". Lo ha detto Nicola Pietrangeli, campione in Coppa Davis del 1976, commentando il riconoscimento che Us Acli e Figc gli hanno conferito per la sua carriera all'interno del Premio Nazionale Enzo Bearzot. "Per quello che mi riguarda, finalmente qualcuno si è ricordato dei miei trascorsi calcistici, che non erano così male. Mi fa molto piacere, se alla mia età mi danno questi premi, vuol dire che qualcosa ho fatto", ha concluso. (ANSA).