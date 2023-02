Pattinaggio: Wada ricorre al Tas per Valieva, chiede 4 anni stop

(ANSA) - LOSANNA, 21 FEB - L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha presentato ricorso al Tas di Losanna per il caso doping della pattinatrice russa Kamila Valieva, per la quale chiederà quattro anni di squalifica.

Durante i Giochi di Pechino 2022, poco dopo aver vinto l'oro a squadre con la Russia all'allora quindicenne Valieva fu notificata la positività ad un controllo antidoping del dicembre precedente. Il Tas, investito del caso, decise di non sospendere l'atleta, che potè partecipare alla prova individuale ma per la tensione cadde due volte e finì l'esercizio in lacrime. (ANSA).