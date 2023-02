Parigi 2024: scherma, arrampicata e skateboard già sold out

(ANSA) - PARIGI, 21 FEB - Tutto esaurito in appena una settimana di vendita di biglietti per diverse discipline alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono andati a ruba - fra l'altro - tutti i tagliandi di scherma, arrampicata sportiva e skateboard, comunicano gli organizzatori.

"Siamo partiti alla grande, fortissimo - ha spiegato il comitato di Parigi 2024 - in meno di una settimana ci sono sport che dichiarano già il tutto esaurito, anche se soltanto per questa fase della vendita". Nella prima fase, una lotteria alla quale si erano iscritte 3 milioni di persone per accedere alla vendita, sono andati via in pochissimo tempo tutti i biglietti di scherma, arrampicata sportiva, BMX free-style, BMX Racing, skateboard, triathlon e breakdance.

La vendita ai fortunati estratti - non meno di 3 biglietti a testa, massimo 30 - è cominciata il 15 febbraio. Il costo dei biglietti era di 24 euro ciascuno. Fra gli sport più richiesti in questa prima fase, nell'ordine figurano atletica, beach volley e calcio. Una seconda fase della vendita si apre il 15 marzo, con 7 milioni di biglietti disponibili su tutte le discipline. (ANSA).