Milano-Cortina: Malagò, più poteri a Spa? Bene ciò che accelera

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Tutto quello che si può fare per accelerare i cantieri noi non possiamo che vederlo di buon occhio". Questa la risposta del presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento a Milano, ai cronisti che chiedevano dell'eventualità che il governo conceda più poteri al commissario della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 Spa per accelerare i cantieri delle opere da realizzare.

"Però questa è una tematica tutta in capo al pubblico - conclude Malagò - quindi allo Stato e al governo". (ANSA).