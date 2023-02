Da Migliozzi a Edo Molinari, quattro azzurri in India

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il DP World Tour da Bangkok si sposta a New Delhi per l'Hero Indian Open. Al torneo, in programma dal 23 al 26 febbraio, prenderanno parte anche quattro azzurri: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore e Francesco Laporta. Dopo tre uscite al taglio consecutive, il vicentino Migliozzi insegue il riscatto e cerca punti per provare a conquistarsi un posto nel team Europe alla Ryder Cup di Roma in programma dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. E a proposito di Ryder Cup Edoardo Molinari, vicecapitano del Vecchio Continente, reduce dal 17/o posto in Thailandia, vuole confermarsi come l'azzurro più in forma del momento. Possibilità pure per Paratore e Laporta che, dopo le recenti parentesi sul Challenge Tour, tornano a giocare sul massimo circuito continentale maschile.

L'evento, che torna protagonista quattro anni dopo l'ultima volta, metterà in palio 2.000.000 di dollari di cui 340.000 andranno al vincitore. Stephen Gallacher difenderà il titolo conquistato nel 2019 e tra i favoriti al successo ci sarà, tra gli altri, il suo connazionale scozzese Robert MacIntyre. Chance inoltre per il danese Nicolai Hojgaard, i tedeschi Yannik Paul e Alexander Knappe, gli spagnoli Jorge Campillo e Pablo Larrazabal, il malese Gavin Green, il neozelandese Daniel Hillier e il thailandese Jazz Janewattananond. Dopo l'exploit a Bangkok, che gli ha permesso di rientrare nella Top 100, il danese Thorbjorn Olesen parte con i favori del pronostico. Tra i giocatori indiani, sognano in grande Shiv Shankar Prasad Chawrasia (che ha fatto sua la competizione consecutivamente nel 2016 e nel 2017) e Shubhankar Sharma. (ANSA).