Rahm torna leader, ora Scheffler lo insegue

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - E' durata solo una settimana la leadership di Scottie Scheffler, spodestato dal trono del golf mondiale da Jon Rahm che, con il successo in California al The Genesis Invitational è tornato numero 1 per la prima volta dal 26 marzo 2022. Lo spagnolo, che ha festeggiato il terzo titolo del 2023, il decimo sul circuito (cifra comprensiva di un Major, lo US Open 2021), ha dunque sorpassato l'americano Scheffler, ora 2/o davanti al nordirlandese Rory McIlroy, 3/o.

Tante le variazioni per quel che riguarda la Top 10, con Patrick Cantlay che si è portato al 4/o posto relegando al 5/o l'australiano Cameron Smith. Avanzano anche Will Zalatoris, da 8/o a 7/o, Max Homa, da 12/o a 8/o. Passo indietro per Justin Thomas, da 7/o a 9/o, e Collin Morikawa, da 9/o a 10/o.

Grazie all'affermazione sul DP World Tour al Thailand Classic è tornato tra i migliori 100 il danese Thorbjorn Olesen, da 127/o a 92/o.

Perdono terreno gli azzurri Francesco Molinari e Guido Migliozzi, rispettivamente numero 148 e numero 157.

Grazie al 45/o posto al The Genesis Invitational, Tiger Woods è risalito dalla 1.294esima alla 985esima posizione. (ANSA).