Basket: Pozzecco e le sirene greche, 'non ci penso ora'

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Da un lato, le sirene greche che risuonano forti, quelle che lo vorrebbero sulla panchina del Panathinaikos, dall'altro, la nascita della figlia e l'impegno per gli azzurri del Basket. Il ct della Nazionale maschile di Pallacanestro, Gianmarco Pozzecco, glissa sul suo futuro a chi gli domanda se farà il coach part-time per l'Italia. L'occasione è la conferenza stampa che celebra la partnership tra Macron e Fip, con la presentazione del nuovo kit gara che indosseranno le Nazionali Azzurre.

"La verità - osserva Pozzecco - è che mi è successa una cosa inaspettata, non che io non volessi diventare padre, ma perché io e mia moglie abbiamo avuto un percorso burrascoso e ora siamo felici di aver coronato il nostro sogno di avere una figlia.

Sono già in difficoltà questa settimana - chiosa il ct - perché devo fare in modo che questi ragazzi onorino la maglia azzurra, quindi non ho tempo per pensare ad altre cose in questo momento".

E sul pressing greco verso l'ex playmaker, una battuta la regala anche il presidente della Fip Gianni Petrucci, seduto al fianco del coach azzurro. "Tutte le sirene del mondo stanno chiamando il nostro Ct", sorride facendo intendere che spetterà all'allenatore decidere se accettare la proposta della squadra greca e ridurre così il suo impegno con gli azzurri da full time a part-time. Intanto, l'Italia scenderà in campo il 23 febbraio per le qualificazioni ai Mondiali contro l'Ucraina, poi il 26 contro la Spagna. (ANSA).