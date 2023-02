Mondiali snowboard: oro alla giapponese Miki, Dalmasso quarta

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Tsubaki Miki si è laureata campionessa del mondo nel gigante parallelo femminile di snowboard nella gara inaugurale dei Mondali 2023 a Bakuriani. La 19enne giapponese ha compiuto una vera e propria impresa sul tracciato georgiano. Miki ha sconfitto nella big final l'austriaca Daniela Ulbing, mentre la medaglia di bronzo è stata vinta dalla polacca Aleksandra Krol, opposta nella finalina all'azzurra Lucia Dalmasso. La 25enne finanziera di Falcade ha lottato fino all'ultimo per guadagnare la prima medaglia iridata in carriera, ma la sua gara è stata inficiata da un paio di errori sulle prime porte del tracciato rosso, che le hanno fatto perdere subito terreno dalla polacca. Dalmasso, che in questa stagione era salita sul podio del massimo circuito per la prima volta in carriera nel PGS di Blue Mountain, è stata protagonista sin dagli ottavi - vinti in scioltezza -, per poi eliminare l'ucraina Dancha ai quarti, prima di arrendersi in semifinale alla neo campionessa Miki. Out agli ottavi Nadya Ochner, mentre si era fermata alle qualificazioni Elisa Caffont.

Nella gara maschile, il polacco Oskar Kwiatkowski si è assicurato la medaglia d'oro iridata, dopo aver regolato in finale lo svizzero Dario Caviziel. Derby austriaco nella small final, con Alexander Payer abile a sconfiggere il connazionale Benjamin Karl. Fuori a quarti di finale Maurizio Bormolini: l'alpino livignasco, unico azzurro in gara, è caduto mentre stava duellando in un testa a testa appassionante con Payer. Non erano riusciti a passare il taglio Aaron March, 17esimo e fuori per soli 4 centesimi, Roland Fischnaller e Mirko Felicetti.

