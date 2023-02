Mondiali biathlon: Oeberg vince mass start donne,10/a Comola

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Dopo un oro nell'individuale, un argento nella sprint e un terzo posto in staffetta, la svedese Hanna Oeberg chiude con un altro trionfo i Mondiali femminili di biathlon a Oberhof precedendo la norvegese Ingrid Tandrevold (un errore), mentre la medaglia di bronzo è andata alla francese Julia Smon (tre errori), staccata di 20″8. Decimo posto un po' a sorpresa per Samuela Comola, unica fra le trenta partenti a non avere commesso errori al poligono. La venticinquenne valdostana (quarta pochi giorni fa nell'individuale) ha tagliato il traguardo a 1'02″4, davanti a Dorothea Wierer che si è piazzata quattordicesima a 1'14″5 con due errori. Ventiduesima Lisa Vittozzi, la quale ha pagato cara la giornata negativa al tiro con cinque errori e un ritardo di 2'35″3, mentre Hannah Auchentaller ha chiuso ventinovesima a 4'30″5 con sei errori. Il medagliere si chiude con il primo posto della Norvegia a quota 13 medaglie (5/5/3), seguita alla Svezia con 11 (3/3/5), l'Italia è quarta con 4 (un oro, un argento e due bronzi).

