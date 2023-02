Sei Nazioni: Torneo finito per l'azzurro Jake Polledri

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Era appena tornato in nazionale dopo un gravissimo infortunio (rottura di tre dei quattro legamenti di un ginocchio con strappo del polpaccio e flessore separato dall'osso) che lo aveva tenuto lontano dall'azzurro per più di due anni, ora l'Italrugby perde di nuovo Jake Polledri.

L'azzurro, uscito al 39' st del match a Twickenham contro l'inghilterra per dei problemi alla spalla destra, è stato sottoposto a controlli che hanno evidenziato un interessamento dei tendini della cuffia dei rotatori.

In una nota della Fir viene sottolineato che "il consulto specialistico effettuato presso il club di appartenenza ha posto indicazione chirurgica. La prognosi dell'infortunio riportato e la conseguente durata del recupero sarà valutata in base all'esito dell'intervento chirurgico programmato". Ma si può già dire che il Sei Nazioni 2023 per Polledri è già finito. (ANSA).