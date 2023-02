Tiro a Segno: Uits, tavolo tecnico con la Difesa dopo polemiche

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - L'istituzione di un tavolo tecnico di cui la Unione Italiana tiro a segno sarà chiamata a far parte insieme ai rappresentanti dei Ministeri della Difesa, dell'Interno e dello Sport, per snellire i passaggi burocratici inevitabili in una materia così delicata. E' la soluzione individuata in un incontro fra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, i presidenti del Coni, Giovanni Malagò, della Federazione mondiale di tiro (Issf) e della Fitav, Luciano Rossi, e della Uits, Costantino Vespasiano, e il capo ufficio Legislativo della Difesa, gen.Salvatore Luongo.

Si è parlato anche alle luce delle polemiche generate prima dal delitto nei pressi di Roma, del dicembre scorso, in cui un praticante a livello dilettantistico ha ucciso tre donne con una pistola che si era procurato al poligono di Tor di Quinto, e poi dall'ipotesi di insegnare il tiro a segno nelle scuole, cosa che peraltro in realtà già avviene, anche per il tiro a volo, grazie al progetto 'Care'.

All'attenzione di Crosetto sono state portate le principali tematiche che l'Unione tiro a segno "si trova quotidianamente ad affrontare - informa una nota della Uits - nella sua funzione di ente pubblico a cui è demandata la responsabilità di gestire attraverso le sezioni Tsn le attività legate all'addestramento per l'uso delle armi oltre al relativo possesso e detenzione".

"Devo ringraziare il ministro - ha commentato Vespasiano - per l'estrema l'attenzione che ha voluto dedicare ai temi di nostra competenza. E' innegabile come anche recenti fatti di cronaca abbiano generato un clima di preoccupazione rispetto a come le nostre sezioni svolgono il ruolo a loro assegnato. Da parte della Uits c'è la totale consapevolezza di dover sempre migliorare e potenziare la propria organizzazione ma portando alla luce le difficoltà normative e operative con le quali deve misurarsi". (ANSA).