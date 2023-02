Coni ricorda Frattini, Malagò "lo sport è cresciuto con lui"

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Franco ci manca molto e credo che oggi sarebbe particolarmente felice di vederci qui tutti insieme. Con lui lo sport italiano è cresciuto molto". Così Giovanni Malagò durante la cerimonia di commemorazione di Franco Frattini, ex presidente del Consiglio di Stato e del Collegio di Garanzia dello Sport, scomparso lo scorso 24 dicembre. "Sono felice che qui ci siano Stella e Carlotta (moglie e figlia di Frattini, ndr). Franco si è sacrificato per la causa, dando la massima credibilità alla giustizia sportiva - ha sottolineato il n.1 del Coni -. Ricordo quando fu poi nominata Gabriella Palmieri Sandulli che ha ereditato da e per volere di Franco il suo posto. 'Gabriella è la persona giusta' mi disse", ha concluso Malagò. Un "uomo delle istituzioni e servitore dello stato" lo ha invece definito poi Gabriella Palmieri Sandulli, presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.

"Mi è stato chiesto di prendere questa grande eredità - ha proseguito Sandulli - E quello che ha fatto per il Collegio è stato incredibile riformando la giustizia sportiva. Il presidente Frattini è sempre stata una persona molto semplice, gentile e con una sensibilità spiccata verso la componente femminile perché lui voleva promuovere il merito". Tra gli ospiti presenti al Salone d'Onore del Coni anche la vicepresidente vicaria del comitato olimpico nazionale italiano, Silvia Salis, il presidente della Commissione di Garanzia Coni, Alessandro Pajno, e il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Maria Masi, con la presenza di Filippo Patroni Griffi, presidente emerito del consiglio di Stato e Giudice della Corte Costituzionale. (ANSA).