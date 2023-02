"Onesti nello Sport", Abodi e Valditara firmano protocollo

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - E' stato firmato nella sede del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, un protocollo d'intesa tra il Dipartimento per lo Sport, il Ministero dell' Istruzione e del Merito, rappresentato dal ministro, Giuseppe Valditara, e la Fondazione Giulio Onesti, nella persona del presidente, Franco Carraro. Il Protocollo, triennale, prevede la promozione di un programma di azioni relative al concorso "Onesti nello Sport" con l'obiettivo di diffondere la cultura sportiva in generale e la legalità nello sport.

"Il protocollo - dichiara Abodi - rappresenta un'ulteriore opportunità di collaborazione nel segno della interdisciplinarità che caratterizzerà il mandato che mi è stato affidato e la volontà di promuovere a centralità dei valori fondanti della cultura sportiva dei quali Giulio Onesti è stato ispiratore. Il concorso consente agli studenti di presentare elaborati multimediali realizzati con gli strumenti più vicini alle giovani generazioni". "La cultura sportiva e i valori che appresenta sono parte irrinunciabile della formazione di ogni studente - afferma Valditara - L'iniziativa 'Onesti nello sport' merita tutto il nostro sostegno".

La Fondazione Onesti e il Coni, nella persona del presidente, Giovanni Malagò, hanno firmato il bando dell'11/a edizione del concorso che sarà indetto a breve, rivolto agli studenti degli istituti secondari di II grado. Il tema scelto è "Lo sport è di famiglia" e l'obiettivo è stimolare gli studenti a raccontare il binomio sport e famiglia, producendo un elaborato multimediale da sviluppare secondo due categorie: il settore video-musicale (un brano e un video originale della durata di 3 minuti), e il settore stories (un video della durata di un minuto). Le squadre vincitrici saranno premiate con un viaggio per assistere a un evento di rilievo internazionale legato allo sport che si svolgerà nel corso del 2023. (ANSA).