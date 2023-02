Malagò: "Tuteliamo società base, senza non c'è vertice"

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Chiariamo subito ancora una volta che il Coni parte dalla base e arriva al vertice. Un atleta non nasce campione, lo diventa e l'idea che qualcuno si debba occupare di sport di vertice, mentre altri di quello di base è una castroneria. La base è il vertice e il vertice ha bisogno della base. Noi senza le Asd non tocchiamo più palla. Oggi dobbiamo tutelare le società di base". Lo ha detto Giovanni Malago, presidente del Coni, durante la presentazione, nel Salone d'Onore, del libro 'Società sportive 2030', edito da Giunti e scritto dal numero uno del Csi Milano, Massimo Achini.

"Lo leggevo ieri, 15 anni fa l'Italia incassava 400 milioni in più sul sistema dalle sponsorizzazioni sportive - ha proseguito Malagò -. E, se a questo aggiungiamo l'impennata dell'inflazione, le conseguenze recenti della guerra e del Covid è evidente che chi ha sofferto più di tutti questa situazione sono le società di base che hanno perso tutta la filiera che gli dava una grande mano. E quello che il libro racconta è una visione per la quale ci dobbiamo preparare".

Presenti nel Salone d'Onore anche Vittorio Bosio, presidente Csi, e Marco Brunelli, segretario generale della Federcalcio.

(ANSA).