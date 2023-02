Auto: l'ex F1 Montermini torna nell'International Gt Open

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Andrea Montermini torna nell'International Gt Open. Il driver modenese, già F1, rilancia la sfida nella serie continentale che lo ha incoronato campione nel 2013 e ancor prima nel 2008, nella quale ha collezionato finora 20 successi in gara. Montermini ha pianificato la stagione agonistica nuovamente con lo svizzero Gino Forgione, iniziando sulla Ferrari 488 GT3S curata da AFCorse, squadra che presto appronterà anche la 296, nuovissima supercar del Cavallino. L'equipaggio ha collaudato l'affiatamento nel 2022, sempre nell'ambito internazionale della Le Mans Cup, con ottimi risultati e diversi podi.

Mancano una ventina di giorni alle prime sessioni di test previsti dal team il 5 e 6 marzo sul circuito portoghese di Portimao, mentre il 15 e 16 marzo saranno in Spagna a Barcelona per tutto l'International GT Open. Due occasioni per l'esperto pilota e tester insieme al bravo gentleman driver elvetico, nelle quali si potranno definire la messa a punto della supercar di Maranello in versione 2023 e affinare il feeling con la vettura. (ANSA).