Mondiali biathlon: Boe senza rivali, è oro anche nella 20km

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il norvegese Johannes Thingnes Boe ha vinto dominando anche la prova individuale maschile sui 20km ai Mondiali di biathlon in corso a Oberhof, in Germania, conquistando il quarto titolo iridato in altrettante gare e diventando così il primo biatleta della storia a ottenere un tale risultato. Nonostante due errori finali dal poligono, Boe ha affrontato la gara ad un ritmo impressionante e l'ha terminata in 49'57"5, precedendo il connazionale Sturla Holm Laegreid di 1'10''7 (1 errore) e lo svedese Sebastian Samuelsson di 1'11''1 (1 errore). Solo 17/o posto per l'azzurro Tommaso Giacomel, autore di tre errori che hanno vanificato la buona prestazione sugli sci.

Boe ha messo in bacheca il suo settimo titolo mondiale individuale, il 16/o se si comprendono le staffette. Se dovesse imporsi anche nella mass start di domenica prossima, diventerebbe il primo biatleta in assoluto a vincere i quattro eventi individuali nella stessa edizione dei Mondiali. Con le tre vinte finora, lo scandinavo è a pari merito con i francesi Martin Fourcade e Raphael Poirée, ilconnazionale Ole Einar Bjoerndalen, la tedesca Laura Dahlmeier, la norvegese Liv Grete Skjelbreid e l'ucraina Olena Zubrilova. (ANSA).