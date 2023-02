Coppa America: Alinghi battezza AC40, nuova fase d'allenamento

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il primo AC40 di Alinghi Red Bull Racing è stato consegnato alla base del team a Barcellona alla fine di gennaio, ieri è avvenuto il battesimo ufficiale dell'acqua. La seconda barca di Alinghi Red Bull Racing segna l'inizio di una nuova fase di allenamento in vista della 37/a America's Cup di vela che si disputerà l'anno prossimo. Più piccolo, più semplice, ma altrettanto veloce e impressionante come l'AC75, il primo AC40 di Alinghi Red Bull Racing è stato 'battezzato' da Lourdes Millet, consigliere per gli affari legali di Alinghi Red Bull Racing. La consegna dell'imbarcazione, originariamente prevista per la fine del 2022, era stata posticipata per apportare le necessarie modifiche alla struttura, rese necessarie a seguito alla scuffia dell'AC40 neozelandese e alla conseguente valutazione dei danni causati dall'incidente. Il monoscafo di 40 piedi (che ogni team di America's Cup deve possedere, secondo quanto stabilito dal protocollo, verrà utilizzato per le pre-regate, così come per la Youth e la Women's America's Cup. L'AC40, inoltre, consentirà al team di svolgere un numero maggiore di sessioni d'allenamento.

La consegna dell'AC40 One Design ad Alinghi Red Bull Racing segna l'inizio di una nuova fase di allenamento a due barche. Il varo e la manutenzione giornaliera dovrebbero essere più semplici rispetto all'AC75, consentendo ai velisti del team di allenarsi in mare anche quando l'AC75 sarà in manutenzione nella base. Il team dei tecnici sta ultimando gli ultimi preparativi prima di varare l'AC40: la prima uscita in mare è prevista nei prossimi giorni. Il secondo esemplare di AC40 di Alinghi Red Bull Racing arriverà a Barcellona quest'anno. "L'AC40 ci permetterà di sviluppare le nostre capacità di navigazione, con una maggiore flessibilità e ottimizzazione dei tempi - spiega lo skipper Arnaud Psarofaghis -. Continueremo a ruotare con i velisti a bordo, questa è la barca che utilizzeremo negli Act, dobbiamo imparare a utilizzarla al massimo del suo potenziale prima della prima regata. È importante imparare a conoscerla, perché sarà anche la barca per la Coppa America giovanile e femminile". (ANSA).