Sei Nazioni: Inghilterra-Italia 31-14 - Sport

L'Inghilterra ha battuto l'Italia 31-14 (19-0) nella seconda giornata del Sei Nazioni di rugby.

Reduci dalla sconfitta con la Scozia, i padroni di casa hanno cominciato il match con forza e attenzione, non lasciando spazio agli azzurri e segnando tre mete, due delle quali trasformate. L'Italia ha cercato di reagire nella ripresa nel tempio di Twickenham, ma due mete trasformate non sono bastate per una rimonta. In classifica, l'Italia è penultima con 1 punto davanti al Galles.