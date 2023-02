Turchia: Coni,1' di silenzio in tutte le manifestazioni sportive

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Un minuto di silenzio prima dell'inizio di ogni manifestazione sportiva in Italia in programma nel fine settimana, in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. E' l'invito rivolto dal presidente del Coni Giovanni Malagò a tutte le federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. (ANSA).