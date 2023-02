Pugilato: 'Mohammed VI'; 2 ori e 2 argenti per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Arrivano due medaglie d'oro e altrettante d'argento per l'Italia Team del pugilato impegnata sul ring di Marrakech nella sesta edizione del 'Mohammed VI', primo significativo test dell'anno per la boxe olimpica.

La prima medaglia di queste finali, d'oro, è arrivata grazie alla casertana Siirine Charabi, la ragazza che anni fa lanciò una petizione su change.org per sostenere la sua richiesta di cittadinanza italiana (è nata in Tunisia) fatta dopo essere diventata maggiorenne. Chaarabi ha vinto ai punti 5-0 contro la spagnola Gonzalez nella finale dei 52 kg donne.

Nella sfida per l'oro dei 54 kg sempre donne l'altra azzurra Olena Savchuk, marsicana di origini ucraine, è stata sconfitta 5-0 dalla kazaka Shekerbekova.

Successivamente è toccato agli uomini, e nella finale dei 75 kg il bronzo mondiale Salvatore Cavallaro ha perso, anche in questo caso per 5-0, contro il russo Sosulin. Il secondo oro azzurro, quello più atteso e anche quello più pronosticato, è stato conquistato dal poliziotto avellinese Aziz Mouhiidine, campione d'Europa e vicecampione del mondo, che nella sfida dei 92 kg (pesi massimi) si è imposto per 5-0 sul fortissimo cubano La Cruz Peralta.

Così il bilancio finale della spedizione azzurra targata Fpi in Marocco si chiude con 7 medaglie: oltre ai 2 ori e ai 2 argenti, ci sono stati i 3 bronzi di Diego Lenzi nei supermassimi (+92 kg), Susie Canfora nei 63 kg donne e Francesco Iozia nei 57 kg. Questi tre pugili erano stati battuti nelle semifinali del torneo. (ANSA).