Golf: Woods torna in campo, giocherà il Genesis Invitational

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il ritorno di Tiger Woods. Il campione californiano ha annunciato che, dal 16 al 19 febbraio in California, giocherà il The Genesis Invitational, torneo elevato del PGA Tour che metterà in palio 20 milioni di dollari.

Già ambasciatore della competizione, dove nel 1992 ha fatto il suo debutto sul circuito all'età di 16 anni, quando ancora era un dilettante, Tiger sarà il big più atteso al Riviera Country Club di Pacific Palisades.

E' dal 2020 (ZoZo Championship) che "The Big Cat" non prende parte a un appuntamento del PGA Tour diverso da un Major. Nel 2022, ha infatti disputato tre soli appuntamenti del Grande Slam.

Un nuovo inizio per il 47enne di Cypress (California) che, con poche parole, ha annunciato il rientro sul green. "Sono pronto a giocare un vero evento del PGA Tour", il tweet di Woods oggi numero 1.283 della classifica mondiale. (ANSA).