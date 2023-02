Golf: Phoenix Open; Scheffler va in testa, Rahm è secondo

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Nuovi ritardi e nuova sospensione a Scottsdale nel Phoenix Open. Il torneo del PGA Tour, che vanta un montepremi di 20 milioni di dollari, non ha però certo deluso le attese nel secondo round, fermato anzitempo per l'arrivo dell'oscurità. Scottie Scheffler, numero 2 mondiale e campione in carica, con un parziale di 64 (-7) su un totale di 132 (68 64, -10), è volato in testa alla classifica provvisoria e ora ha due colpi di vantaggio sullo spagnolo Jon Rahm, 2/o con 134 (-8) e terzo nel world ranking. Sul "-8" ma dopo 10 buche giocate c'è anche il canadese Adam Hadwin, tra le sorprese della competizione.

Può già invece considerarsi conclusa la gara di Francesco Molinari, 129/o con 152 (75 77, +10). Rimonta Rory McIlroy. Il nordirlandese, numero 1 al mondo, nelle prime 13 buche giocate del secondo giro ha realizzato cinque birdie, risalendo dalla 82/a alla 18/a posizione con "-3". (ANSA).