Ciclismo: Europei Pista; forfait Viviani, ha l'influenza

(ANSA) - GRENCHEN, 11 FEB - Elia Viviani non si è presentato al via della prova dell'Omnium degli Europei di ciclismo su pista. Il veronese olimpionico a Rio 2016 ha avuto un attacco influenzale durante la notte scorsa, e non è stato in grado di gareggiare. Al suo posto il ct azzurro Marco Villa ha deciso di schierare Simone Consonni, già vincitore di due medaglie d'oro nel quartetto e nella corsa a punti. (ANSA).