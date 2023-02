Abodi, bisogna avvicinare il golf alle persone'

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "L'evento 'Golf in Piazza' a Villa Borghese è importante per il processo di democratizzazione del golf. C'è l'immagine di un sport costoso e complicato ma mattinate come queste dimostrano che non è così. Cercheremo di aiutare la Federazione a lasciare in eredità con la Ryder Cup molti campi pubblici: la chiave di volta è avvicinare il golf alle persone". Così il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento organizzato dalla Federgolf in vista della Ryder Cup 2023 a Roma. "La Ryder può essere un volano per la candidatura di Roma all'Expo 2030? Certamente sì, e mi auguro che sia anche un contributo alla pace", ha aggiunto Abodi. (ANSA).