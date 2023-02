Tiro a segno: Vespasiano, 'parlate di noi senza conoscerci'

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Il dibattito allargato sviluppatosi nelle ultime settimane sulla realtà del tiro a segno nazionale sta purtroppo generando una confusione rispetto alla quale l'organismo che presiedo - Unione Italiana Tiro a Segno, ente pubblico e federazione sportiva - non può rimanere silente.

Stimolata da differenti prese di posizione politiche sul tema, con le inevitabili strumentalizzazioni che ne sono derivate, la stampa sta in ogni modo cercando di portare chiarezza, sebbene gli interventi e i contributi di cui viene data evidenza palesino spesso una conoscenza incompleta della materia e del nostro mondo". Parole di Costantino Vespasiano, presidente dell'Unione Italiana Tiro a segno (Uits), che interviene nella polemica generata prima dal delitto di Roma del dicembre scorso, in cui un praticante a livello dilettantistico, ha ucciso tre persone con una pistola che si era procurato al poligono di Tor di Quinto, e poi, nei giorni scorsi, dall'ipotesi di far insegnare il tiro a segno nelle scuole.

"E' probabilmente un prezzo che dobbiamo pagare - dice ancora Vespasiano -, vista la complessità di far convivere due anime contrapposte al nostro interno, sapendo di essere ancora lontani da una soluzione certa, anche per via delle complessità normative con le quali ci misuriamo ogni giorno. E' tuttavia doveroso difendere fermamente la dimensione sportiva del tiro a segno e non soltanto perché si tratta di una disciplina olimpica che ha portato all'Italia tanti allori e soddisfazioni.

Paradossalmente, quello che taluni dipingono come uno sport 'pericoloso' e destabilizzante per un giovane, è in realtà una disciplina di alto valore formativo che esperti e testimoni autorevoli hanno nel tempo rappresentato compiutamente".

"L'ultimo in ordine di tempo, in un recente intervento sulla stampa - conclude -, è stato il nostro Niccolò Campriani, emblema del tiro a segno e dello sport olimpico in generale che, quale mio advisor, ne ha preventivamente condiviso con me il contenuto". (ANSA).