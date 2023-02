Premi: 'Andrea Fortunato', lunedì cerimonia consegna a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il Salone d'Onore del Coni, a Roma, ospiterà lunedì prossimo, 13 febbraio, la cerimonia di consegna della 13/a edizione del "Premio Andrea Fortunato - Lo sport è vita", promossa dalla Fondazione Fioravante Polito, alla presenza, come informano gli organizzatori, del presidente del Comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò, e dei presidenti della Figc, Gabriele Gravina, e della Lega serie B, Mauro Balata.

Nel corso dell'incontro-dibattito, si fara sapere, saranno assegnati riconoscimenti a personaggi del mondo del calcio, della medicina, del giornalismo e della società civile: tra i premiati, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e il direttore di Raisport Alessandra De Stefano. Un riconoscimento sarà assegnato a Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, prima società in Italia ad adottare il passaporto ematico per tutti i suoi tesserati (prima squadra, settore giovanile e femminile).

