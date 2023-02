Phoenix: Rahm va forte, McIIroy e Molinari faticano

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Vento, freddo, ritardi e poi lo stop per l'arrivo dell'oscurità. In Arizona il primo round del Phoenix Open, torneo del PGA Tour, è stato caratterizzato dal maltempo. Classifica provvisoria a Scottsdale dove per la prima volta nella storia del circuito due canadesi, Nick Taylor e Adam Hadwin, con uno score di 66 (-5) colpi, potrebbero chiudere al comando il primo round. Dietro di loro, con 67 (-4), in 3/a posizione c'è Xander Schauffele, medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo. Sempre sul "-4", rispettivamente però dopo 13 e 10 buche giocate, ecco l'americano Jim Herman e l'australiano Jason Day.

Al TPC Scottsdale (Stadium Course, par 71) buona partenza pure per Jon Rahm. Lo spagnolo, numero 3 al mondo, è momentaneamente 6/o con "-3" dopo 13. Più indietro Scottie Scheffler. Secondo nel world ranking, campione in carica, lo statunitense è 19/o con "-1" dopo 11. In un appuntamento che mette in palio 20 milioni di dollari, non è cominciata al meglio la gara di Rory McIlroy, numero 1 al mondo, e di Francesco Molinari. Il nordirlandese ha chiuso il giro di apertura con un totale di 73 (+2) ed è 82/o al pari, tra gli altri, dell'azzurro e di Patrick Cantlay. Ma con una differenza. Il torinese Molinari ha giocato finora 13 buche, con due bogey 'segnati' rispettivamente alla prima e all'ultima buca giocata. (ANSA).