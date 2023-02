Nfl: Mahomes nominato miglior giocatore della stagione

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il quarterback di Kansas City Patrick Mahomes, che che domenica prossima giocherà il suo terzo Super Bowl in quattro anni guidando i Chiefs contro Philadelphia, è stato nominato miglior giocatore della stagione della National football League (Nfl).

È la seconda volta dal 2018 che la stella dei Chiefs, considerata da molti l'erede del neo pensionato Tom Brady, ottiene tale riconoscimento dopo un anno in cui ha battuto il record di yard guadagnate, con un totale di 5.614. Il 27enne texano Mahomes - primo anche nei passaggi touchdown - non è stato fermato nemmeno da una distorsione ad una caviglia per guidare la sua squadra alla qualificazione per il Super Bowl battendo i Jaguars e i Bengals e ora tenterà di bissare il successo ottenuto nella finale 2020, quando i Chiefs vinsero il titolo battendo i San Francisco 49ers. (ANSA).