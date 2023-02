Milano-Cortina: villaggio Porta Romana,lavori in anticipo 4 mesi

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - I lavori del cantiere per la realizzazione del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, all'ex scalo ferroviario di Porta Romana, hanno accumulato un anticipo di quattro mesi e l'obiettivo è che a fine dicembre gli edifici raggiungano l'altezza del tetto. È quanto emerge dal sopralluogo a cui hanno partecipato il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, Umberto Lebruto, ad FS Sistemi Urbani e Luca Mangia, Direttore Fondo Porta Romana.

"Toccando ferro siamo in anticipo. Entro la fine dell'anno gli edifici arriveranno al tetto - ha commentato Salvini -.

Questo cantiere é un esempio di come le Olimpiadi, che abbiamo fortemente voluto, abbiano accelerato un cantiere che senza i Giochi temo sarebbe ancora vuoto. Ho chiesto a Ferrovie dello Stato che il prossimo passo, entro la primavera, lo si possa fare allo Scalo Farini, altra zona che merita di essere restituita alla città". I lavori "procedono bene ed è una delle rare situazioni in cui si può dire che siamo in anticipo rispetto all'accordo di programma" ha detto Sala secondo cui sul cantiere c'è "un'incognita da risolvere", quella della passerella verde, su modello di quella di New York, che attraversa l'area e che costa 100 milioni di euro. "Ovviamente ne stiamo discutendo col governo - ha aggiunto Sala -, se troviamo i fondi tra tutti, anche tra i realizzatori dell'opera, la si fa e io ci conto molto, perché può diventare iconicamente un segno che si ricorderà". Salvini ha aperto alla possibilità dei finanziamenti. "Ogni volta che vengo a visitare un cantiere a Milano mi chiedono dei soldi. Costa 100 milioni questa passerella - ha replicato -, in tasca non li ho adesso ma si può fare. Penso che meriterà l'investimento da parte del ministero".

Anche sul Villaggio olimpico pesano gli extra costi per il caro delle materie prime. "La forchetta dell'aumento dei costi è tipica dei cantieri che viviamo anche in altre parti d'Italia.

Varia tra il 20 e il 30% al momento - ha spiegato Umberto Lebruto - Poi confidiamo che con il tempo le cose ritornino un po' alla normalità. Ci aspettiamo che se oggi c'è stata una lievitazione domani possa esserci una contrazione". (ANSA).