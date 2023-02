Rose dice no alla Superlega, ranking mondiale è importante

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Ho preso in considerazione l'importante offerta della LIV Golf, ma ho deciso di rifiutarla.

Il motivo principale della mia scelta sta nel fatto che, ad oggi, le gare della Superlega araba non garantiscono punti per il ranking mondiale. E se non mantengo una buona posizione nel world ranking, non potrò in futuro giocare i tornei Major che sono sempre stati il mio sogno, fin da quando ero solo un bambino". Così Justin Rose, ex numero 1 al mondo, dopo il ritorno al successo sul PGA Tour (ha fatto suo l'AT&T Pebble Beach Pro-Am in California) ha motivato il suo rifiuto alla LIV Golf, la Superlega araba. (ANSA).