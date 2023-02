Bach, boicottaggio Ucraina sarebbe contro valori olimpici

(ANSA) - LOSANNA, 09 FEB - Le minacce ucraine di boicottare l'Olimpiade del 2024 a Parigi in caso di partecipazione di atleti russi e bielorussi "vanno contro i valori fondamentali del movimento olimpico". Lo afferma il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, in una lettera il cui testo è stato diffuso dal Comitato olimpico ucraino.

In questa risposta, datata 31 gennaio, ai molteplici appelli di Kiev per escludere i rappresentanti dei due paesi, anche sotto una bandiera neutrale, Bach sottolinea che le "pressioni" ucraine sono percepite come "estremamente deplorevoli da una vasta maggioranza da una vasta maggioranza delle componenti mondo olimpico, dai comitati nazionali alle federazioni internazionali". (ANSA).