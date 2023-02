Rose torna al successo dopo 4 anni, ora la Ryder Cup

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Dopo quattro anni di digiuno, Justin Rose torna al successo e festeggia l'11esimo titolo in carriera sul PGA Tour. In California, con un totale di 269 (69 69 65 66, -18) colpi, l'inglese ha fatto suo l'AT&T Pebble Beach Pro-Am superando gli americani Brendon Todd e Brandon Wu, entrambi 2/i con 272 (-15) davanti ai connazionali Denny McCarthy, Keith Mitchell e Peter Malnati, tutti 4/i con 273 (-14).

Quella firmata da Rose a Pebble Beach è una vittoria importante anche in chiave Ryder Cup. Il britannico, ex numero 1 al mondo, non nasconde che il suo obiettivo stagionale è quello di giocare la sfida tra Europa e Usa in programma al Marco Simone Golf & Country Club di Roma dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre.

"A Roma voglio esserci e non lo nascondo. Questo è un successo che mi dà molta fiducia", la soddisfazione di Rose. Il cui exploit gli ha fruttato 1.620.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 9.000.000. (ANSA).