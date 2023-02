Arrampicata: Ghisolfi libera la via più complicata d'Italia

(ANSA) - TRENTO, 07 FEB - L'atleta torinese del gruppo sportivo Fiamme Oro Stefano Ghisolfi conquista un altro prestigioso traguardo liberando Excalibur, gradata 9b+, a Drena, vicino ad Arco nel Garda Trentino, che fino a venerdì 3 febbraio aveva resistito agli sforzi dei migliori climber al mondo.

Prima di riuscire ad espugnare Excalibur, Stefano, Adam Ondra e Will Bosi avevano affrontato mesi di tentativi infruttuosi in quanto si tratta di una via particolare, breve e incredibilmente intensa, al contrario della maggior parte delle vie di 9b, 9b+ e 9c che sono invece piuttosto lunghe.

"Difficile immaginare una linea più perfetta di questa, devo ammettere che il processo è stato estremamente difficile, dalla prima volta in cui ho capito la beta e ho pensato che fosse impossibile, fino alla partenza quando mi sono sentito solido e sicuro. La cosa migliore di questo progetto però sono state le persone con le quali l'ho condiviso, che sono tra i migliori climber del mondo, ma soprattutto con i miei amici. Sono anche fiducioso di proporre il 9b+ come grado, questa volta non ho dubbi è sicuramente la più difficile di tutte le mie prime salite e probabilmente la via più difficile in Italia ad oggi" commenta Stefano Ghisolfi in una nota. (ANSA).