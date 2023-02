Slittino: Fischnaller 2/o ad Altenberg, azzurro allunga in vetta

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Dominik Fischnaller si prende il secondo posto ad Altenberg e allunga in testa alla classifica della coppa del mondo di slittino. L'azzurro, grazie a una seconda manche in attacco, è riuscito a superare il tedesco Loch, che lo precedeva al termine della prima discesa e chiudere così alle spalle di Max Langenhan. Un risultato importante per la classifica generale, con Fischnaller che, a quattro gare dalla fine, comanda a quota 605, con 109 punti lunghezze di vantaggio sul tedesco felix Loch; e ora il campione altoatesino punta a riportare in Italia il trofeo che manca dalla stagione 2010-2011. Per Fischnaller è il sesto podio in otto prove di Coppa del mondo.

"Sono davvero felice di essere riuscito a recuperare fino al secondo posto nella seconda manche e quindi ad aumentare il mio vantaggio nella graduatoria complessiva - le parole dell'azzurro -. Finora è la mia stagione migliore, e tutto ciò mi rende davvero orgoglioso. Ora sono sulla buona strada per la mia decima vittoria in Coppa del Mondo, mi piacerebbe raggiungerla nella mia migliore stagione di sempre". (ANSA).