Sei Nazioni: stadio Olimpico cambia look a tempo record

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - La metamorfosi del Foro Italico, dal calcio al rugby, avviene in meno di una notte. La squadra operativa di Sport e Salute S.p.A. è in entrata in scena ieri sera, al fischio finale di Roma-Empoli, fino alle prime luci dell'alba di oggi: circa 10 ore di lavoro ininterrotto per il cambio look dello Stadio Olimpico. Dal set della Serie A a quello del Sei Nazioni di rugby con Italia-Francia, in programma oggi alle 16. Via reti, bandierine, aree di rigore e cerchio di centrocampo. Spazio alla palla ovale con le porte giganti a forma di H, le linee di meta e touche, giochi di luce e modifiche all'impianto audio-video. Una trasformazione in piena regola, che ha coinvolto non solo l'impianto di gioco, ma tutto il Parco Sportivo del Foro Italico. (ANSA).