Milano-Cortina: -3 anni al via, domani alzabandiera al Duomo

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Una cerimonia per celebrare i tre anni che mancano all'apertura dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina. Appuntamento domani, alle ore 10, in piazza del Duomo, con l'alzabandiera per scandire il count down alla rassegna a cinque cerchi invernale. La cerimonia si svolgerà in contemporanea anche a Cortina, davanti al municipio della città ampezzana. All'evento prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni. (ANSA).